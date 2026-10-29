arvel filmlerinin ünlü karakteri Iron Man'in kullandığı özel otomobil açık artırmayla satışa çıkıyor. 2012 yapımı The Avengers filminde Tony Stark karakteriyle özdeşleşen Acura NSX Roadster, tamamen çalışır durumda olmasına rağmen trafiğe çıkamayacak. Aracın yeni sahibi, otomobili yalnızca özel alanlarda kullanabilecek.

Iron Man için özel olarak tasarlandı

Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken otomobil, film için özel olarak üretildi. Acura'nın Los Angeles'taki tasarım stüdyosunda hazırlanan araçta, 1991 model birinci nesil Acura NSX temel alındı. Otomobilin gövdesi ise Kaliforniya'daki Trans FX şirketinde reçine ve fiberglas kullanılarak yeniden tasarlandı.

Ortaya çıkan tasarım, Acura'nın 2012 yılında konsept olarak tanıttığı ikinci nesil NSX modelinin de habercisi oldu.

270 beygir gücündeki motorunu koruyor

Filmde kullanılan otomobil, teknik özelliklerinin önemli bir bölümünü koruyor. Araçta 3 litrelik atmosferik V6 VTEC motor, beş ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli sürüş sistemi bulunuyor. Motor, yaklaşık 270 beygir güç üretiyor.

Otomobilin tasarımında Iron Man'in zırhını andıran kırmızı renk tercih edildi. Spor koltuklarla donatılan araçta önde 18, arkada ise 20 inçlik jantlar kullanıldı. Arka bölümde, filmden kalan STARK 33 plakası da hâlâ yer alıyor.

Kilometre sayacı ise otomobilin geçmişine dair dikkat çekici bir ayrıntı sunuyor. Gösterge, 252 bin 200 mil, yani yaklaşık 406 bin kilometreyi gösteriyor. Bu değer, aracın filmde kullanılmadan önceki geçmişinde biriktirdiği mesafeyi yansıtıyor.

Yeni sahibi neden trafiğe çıkamayacak?

Acura NSX Roadster teknik olarak çalışır durumda olsa da normal bir otomobil olarak satışa sunulmuyor. Araç, film aksesuarı ve prototip statüsünde olduğu için tescil edilemiyor ve kamuya açık yollarda kullanılamıyor.

Otomobil, herhangi bir garanti verilmeden mevcut durumuyla satılacak. Alıcının ayrıca aracın kullanım koşullarını belirleyen ayrı bir sözleşme imzalaması gerekecek.

Açık artırma 31 Ekim'de sona erecek

Film çekimlerinin ardından Acura'nın mülkiyetinde kalan özel NSX Roadster, modelin 35. yıl dönümü kapsamında satışa çıkarılıyor. Açık artırma, çevrim içi satış platformu Cars & Bids üzerinden gerçekleştiriliyor ve 31 Ekim'de sona eriyor.

Satış için herhangi bir başlangıç fiyatı belirlenmedi. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, alıcı ve Acura tarafından seçilecek bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Iron Man'in filmde kullandığı otomobil, açık artırma sona ermeden önce Las Vegas Concours etkinliğinde de sergilenecek. Böylece ziyaretçiler, özel tasarımıyla hafızalara kazınan aracı yakından görme fırsatı bulacak.