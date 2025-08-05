Türkiye’de ‘adamın varsa her kapıyı açarsın’ cümlesini birebir karşılayan olay 29 Haziran’da yaşandı. Barış Kalkanı ve Afrin harekatlarına katılan Astsubay Süleyman Gültekin, 29 Haziran’da evine gittiği sırada trafikte kendisini sollamayan çalışan iş adamı Serkan Meriç ile tartışma yaşadı. Astsubay Gültekin’i oturduğu lojmana kadar takip eden işadamı, iddiaya göre; lojmanda Gültekin’e küfürler etti ve yeniden tartışma yaşandı.

Saldırgan iş adamı burada da "Seni öldürürüm, yere sererim seni" şeklinde tehditler savurdu. Tartışmayı lojman nizamiyesinde bulunan askerler yatıştırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İş adamı Meriç nüfuzunu kullandı. Astsubay Gültekin, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İfadesi alınan astsubayın TSK tarafından beylik silahına da el konuldu.

Aradan geçen 35 günü aşkın sürede yazılı dilekçe ve mahkeme kararına rağmen silahı iade edilmedi.

Astsubay Gültekin, yaşananların ardından kendisini gözaltına alıp avukatsız ifade alanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltı kararı veren savcıyı da HSK'ya şikayet etti.