Kaliforniya'nın Berkeley kentindeki Berkeley Engineering and Research şirketinde 2017 yılında malzeme mühendisi olarak göreve başlayan Rong Yuan, kısa süre sonra açıklanamayan sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Şiddetli bulantı, kusma, saç dökülmesi ve organ tahribatı şikayetleriyle defalarca hastaneye kaldırılan Yuan, aylarca kanser olduğunu düşünerek tedavi aradı.

İyileşemeyen genç kadın, durumun ciddileşmesi üzerine iş arkadaşı David Xu ile iletişime geçtiğinde, "Binada küf olabilir, acele etme evden çalış" yanıtıyla karşılaştı.

Yuan'ın bilmediği şey ise, dertleştiği David'in aslında kendisi aylardan beri zehirleyen kişi olduğuydu.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ

2019 yılının başında Yuan'ın masasındaki su şişesinden içen annesi, suda garip ve ekşi bir tat fark etti.

Annesinin uyarısıyla suya bir şey karıştırıldığından şüphelenen Yuan, Amazon'dan temin ettiği küçük bir gizli kamerayı masasına yerleştirdi.

11 Şubat ve 4 Mart 2019 tarihlerinde kaydedilen görüntülerde, şirketin kıdemli mühendisi David Xu'nun elindeki bir tüpten Yuan'ın su şişesine beyaz bir madde döktüğünü gördü.

Polise teslim edilen numunelerin incelenmesiyle, suda hayati tehlike oluşturacak seviyenin milyonlarca katı üstünde zehirli ağır metal olan kadmiyum tespit edildi.

ZEHİRLEYEN SADECE BİR GÜN HÜCREDE KALDI

Olayın ardından tutuklanan David Xu hakkında "komplo ile öldürmeye teşebbüs" ve iki ayrı ağır zehirleme suçundan dava açıldı.

Ancak savcılıkla yapılan bir anlaşma sonucu ağır suçlamalar düşürüldü. Xu, tek bir zehirleme suçlamasında "suçlamayı kabul etmeksizin mahkûmiyete razı olma" yolunu seçti.

Duruşma hakimi yapılan anlaşmayı "son derece cömert" olarak nitelendirip denetimli serbestlik süresini iki yıla çıkarsa da Xu, sadece 1 gün cezaevinde kalarak hapis cezasından kurtuldu.

SON ÇARESİ BU

Denetimli serbestlik süresini tamamlayan David Xu, Kaliforniya yasalarının sunduğu imkanlardan yararlanarak Alameda County'deki mahkemeden sicil kaydının tamamen düşürülmesini talep etti.

Adalet sisteminin kendisini yüzüstü bıraktığını belirten ve zehir nedeniyle kalıcı sağlık sorunları yaşayıp tam zamanlı çalışamaz hale gelen Rong Yuan, bu duruma tepki olarak kan donduran kamera kayıtlarını basına dağıttı.

Yuan, "Neredeyse ölüyordum, adalet sistemi beni koruyamadı. Bu görüntüler benim son çaremdi" ifadelerini kullanarak Xu'nun sicilinin temizlenmesine karşı mücadele başlattı.