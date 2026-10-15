Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde 43 yaşındaki bir kadın, iş arkadaşının körili yemeğine salyangoz zehri kattığı iddiasıyla bir başkasının hayatını ve sağlığını tehlikeye atmakla suçlandı. Aylar süren soruşturmanın ardından suçlanan şüpheli, 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Polisin açıklamasına göre, 58 yaşındaki mağdur şubat ayında iş arkadaşları için yemek hazırladı ve sabah molasında bu yemeği onlarla paylaştı. Öğle arasında kalan yemeğini yemek için aldığında ise içinde parlak yeşil granüller fark etti. Yemeği tattıktan sonra dilinin uyuştuğunu hissetti.

İNCELEMEDE SALYANGOZ ZEHRİ BULUNDU

Mağdur, yemeği incelenmesi için dedektiflere teslim etti. İncelemede, yemeğin içindeki maddenin metaldehit içeren zehirli salyangoz peletleri olduğu belirlendi.

Polis, adı açıklanmayan şüphelinin yemeğin bulunduğu personel odasına gitmeden önce kimyasal madde deposuna uğradığını iddia etti. Şüphelinin mağdurla ilişki yaşadığı belirtildi.

Emniyet Müdürü Col Blanch, zehrin ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabileceğini söyledi. Blanch, yemeği tadan kişinin durumu erken fark etmesinden dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti.