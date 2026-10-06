Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi’nde bulunan ve bir doğal gaz firmasında taşeron işçi olarak çalışan personellerin kaldığı evde saat 19.30 sıralarında kavga çıktı.

Aynı evde kalan Cebrail Dündar (22), Y.D., Ç.K., Y.K. ve K.D. arasında henüz resmi olarak netleşmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, çalışanlar için lojman olarak kiralanan evde "duş sırası" yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

22 YAŞINDAKİ CEBRAİL KURTARILAMADI

Kavgada Cebrail Dündar, Y.D. ve K.D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Cebrail Dündar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sol kolunda kesi oluşan yaralılardan Y.D., Milas Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kavgada yaralanan K.D.'nin de tedavisine başlandığı bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLERE KARA YOLUNDA GECE OPERASYONU

Olayın ardından kanlı kavgaya karışan Y.K. ve Ç.K., bir araca binerek Denizli istikametine doğru kaçtı. Şüphelilerin peşine düşen emniyet güçleri geniş çaplı takip başlattı.

Saat 22.30 sıralarında Gazeller Jandarma Karakol Komutanlığı ile Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Muğla-Denizli kara yolunda gerçekleştirdiği ortak operasyonla kaçan 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın kesin çıkış nedeninin ve sorumluların adli işlemler sonucunda netleşmesi beklenirken, başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.