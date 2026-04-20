İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in konuğu oldu. "Enflasyonla mücadele programına ara verilip, sanayinin dönüşümü programına odaklanılması gerektiği" yönündeki sözlerine açıklık getiren Aran, şu ifadeleri kullandı:

DERİNDEN ÜZÜLDÜM

- Söylediklerimin sosyal medyada çekildiği yerleri görünce derinden üzüldüm. Bunları görünce söylediklerimi tane tane açıklamak istedim.

- Enflasyon tüm kötülüklerin anasıdır dedim. Enflasyonla mücadelenin en önemli öncelik olduğunu söyledim. Enflasyonla mücadele etmekten daha önemli bir konumuz olmadığının her fırsatta altını çizdim. Enflasyonla ilgili söylediklerimin arkasındayım.

- Program için gece gündüz çalışan insanların kolayca yıpratılması son vermemiz gereken bir konu. Üzüldüğüm nokta Hazine ve Maliye Bakanımız ve TCMB Başkanımızın söylediklerim nedeniyle üzülmesinden dolayı çok üzüntülüyüm. Bu insanlara haksızlık yapmak yapabileceğimiz en büyük adaletsizlik olur.

"PETROLÜ BİZ 100 DOLARA ÇIKARMADIK"

- İran ile savaşı biz çıkarmadık, petrolü 100 dolara biz getirmedik. Şu anki konjonktürde enflasyonla mücadele programına şartlara göre bir revizyon yapmazsak geleceğimiz yer yüzde 27 demiştim.

- Enflasyonda geleceğim yeri görüyorsam, şirketlerin içinde bulunduğu zorluğu da görüyorsam iletişimi kurgulamak kaydıyla bunlar tartışılabilir demiştim.

- Enflasyon alsın başını gitsin, üç hanelere çıksın demedim. Bu hali ekonomiye zarar veriyor. İyi bir şey yapayım derken kötü bir şeye vesile oldum.

- Tespitim çok net. Enflasyonla mücadele programında gecikme yaratan elimizde olmayan faktörlerle, arzu etmediğimiz sorunlarla uğraşıyoruz, çok fazla enerji harcıyoruz. Sene sonu beklentilerinin yüzde 27-28'lere geldiğini görüyorum.

- 8 ay sonra enflasyonun buraya geleceğini görüyorsak, bu durumda bizim oturup tartışmamız gerekmez mi diyorum. Yepyeni bir şeyler yapalım demiyorum.

Enflasyonla mücadelenin en kutsal görev olduğunu kabul etmiş biriyim. Enflasyonla sonuna kadar mücadele edelim. Bu mücadelenin sonunda nereye gidiyoruz, onu da görmeliyiz.

Doğru ortam ve doğru zamanda faydalı olacağına inanıyorsam düşüncelerimi söylüyorum.