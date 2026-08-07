Türkiye İş Bankası Grubu, üst yönetiminde görev değişikliğine gitti.
Yönetim Kurulu kararı kapsamında Hakan Aran, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığına atanırken, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Çınar'ın gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 1 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye İş Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verildi.
Aran, yeni görevinde Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.
Öte yandan, 2021 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Adnan Bali'nin görevine devam edeceği açıklandı.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanacak Cahit Çınar'ın, BDDK'ya yapılacak bildirimlerin ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde görevi devralacağı bildirildi.