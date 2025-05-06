Bankaların emekli promosyonu rekabetinde uzun süredir sessiz kalan Türkiye İş Bankası, merakla beklenen yeni promosyon kampanyasını duyurdu.



İş Bankası'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Mart 2024'ten bu yana 12 bin TL olarak uygulanan promosyon üst limitinin 21 bin TL'ye yükseltildiği duyurulurken, emekli promosyonlarında maaşa göre artan sistemin devam edeceği belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ PROMOSYONU 10 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ



Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; halihazırda 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı için 10 bin TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Ödemelere ilişkin tablo şu şekilde: