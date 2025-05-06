Bankaların emekli promosyonu rekabetinde uzun süredir sessiz kalan Türkiye İş Bankası, merakla beklenen yeni promosyon kampanyasını duyurdu. 

İş Bankası'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Mart 2024'ten bu yana 12 bin TL olarak uygulanan promosyon üst limitinin 21 bin TL'ye yükseltildiği duyurulurken, emekli promosyonlarında maaşa göre artan sistemin devam edeceği belirtildi. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ PROMOSYONU 10 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ 

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; halihazırda 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı için 10 bin TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Ödemelere ilişkin tablo şu şekilde:

Emekli Maaşını Taşıyan Müşteriler İçin Promosyon Ödeme Detayları
Aylık Net Maaş Tutarı Nakit Promosyon Tutarı* Yeni Fatura Talimatlarına
1.000 TL'ye varan
MaxiPuan**		 Yeni Kredi Kartına 5.000
TL'ye Varan MaxiPuan***		 Toplam
0 TL - 9.999 TL 6.250 TL 1.000 TL 5.000 TL 12.250 TL
10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 1.000 TL 5.000 TL 16.000 TL
15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 1.000 TL 5.000 TL 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 1.000 TL 5.000 TL 21.000 TL

Öte yandan banka, kampanya kapsamını genişleterek, 3 yıl boyunca emekli maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eden müşterilerine Maxipuan dağıtacağını duyurdu. 

Emekli maaşının ne kadar olduğu fark etmeksizin tüm müşteriler, yeni kredi kartı almaları halinde 5 bin TL'ye varan MaxiPuan almaya hak kazanacak. Ayrıca verilecek yeni fatura talimatları için de 1.000 liralık Maxipuan dağıtılacak. 