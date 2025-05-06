Bankaların emekli promosyonu rekabetinde uzun süredir sessiz kalan Türkiye İş Bankası, merakla beklenen yeni promosyon kampanyasını duyurdu.
İş Bankası'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Mart 2024'ten bu yana 12 bin TL olarak uygulanan promosyon üst limitinin 21 bin TL'ye yükseltildiği duyurulurken, emekli promosyonlarında maaşa göre artan sistemin devam edeceği belirtildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ PROMOSYONU 10 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; halihazırda 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı için 10 bin TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Ödemelere ilişkin tablo şu şekilde:
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Nakit Promosyon Tutarı*
|Yeni Fatura Talimatlarına
1.000 TL'ye varan
MaxiPuan**
|Yeni Kredi Kartına 5.000
TL'ye Varan MaxiPuan***
|Toplam
|0 TL - 9.999 TL
|6.250 TL
|1.000 TL
|5.000 TL
|12.250 TL
|10.000 - 14.999 TL
|10.000 TL
|1.000 TL
|5.000 TL
|16.000 TL
|15.000 - 19.999 TL
|12.500 TL
|1.000 TL
|5.000 TL
|18.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|1.000 TL
|5.000 TL
|21.000 TL
Öte yandan banka, kampanya kapsamını genişleterek, 3 yıl boyunca emekli maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eden müşterilerine Maxipuan dağıtacağını duyurdu.
Emekli maaşının ne kadar olduğu fark etmeksizin tüm müşteriler, yeni kredi kartı almaları halinde 5 bin TL'ye varan MaxiPuan almaya hak kazanacak. Ayrıca verilecek yeni fatura talimatları için de 1.000 liralık Maxipuan dağıtılacak.