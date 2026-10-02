Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un Tekirdağ’da açacağı yeni şubesi için düzenlenen toplu iş görüşmesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU İş başvurusu yapmak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar nedeniyle görüşmeler sırasında zaman zaman izdiham yaşandı. “VAZGEÇEMEYEN ARKADAŞLARLA VEDALAŞABİLİRİZ” İş görüşmelerinde adaylara çalışma koşulları ve şirketin kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, özellikle hijyen ve kurumsal standartlar kapsamında uygulanan sakal kuralına dikkat çekildi. Mülakat sırasında yetkilinin adaylara yaptığı bilgilendirmede, “Sakal bizim için çok kritik bir konu. Vazgeçemeyen arkadaşlarla vedalaşabiliriz” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Yoğun katılımın yaşandığı görüşmelerde firmanın çalışma şartları ve çalışanlara sunduğu imkanlar da adayların gündeminde yer aldı.

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