İstanbul'un Şişli ilçesindeki Gayrettepe metro istasyonunda trene binmek üzere olan bir yolcunun cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Yolcunun durumu fark ederek emniyet birimlerine başvurması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda eylemi gerçekleştiren şahsın A.O. olduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkeme, A.O. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.