İstanbul'da gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli sağanağın şiddetini artırmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ÇIKTI

Beklenen yapmur şiddetini artırınca İstanbul'da da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı.

AKOM VE VALİLİK'TEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Kentin üzerini kaplayan yoğun kara bulutlar havayı karartırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yağışların iş çıkış saatlerini de kapsayan bu zaman diliminde aralıklarla sağanak, fırtına ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

METREKAREYE 30-60 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM'un açıklamasına göre, saat 22.00'den sonra hafiflemesi beklenen yağışlar yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracak. Toplamda metrekareye 30-60 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliği de kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

SICAKLIK 12-14 DERECEYE GERİLEYECEK

Rusya üzerinden gelen Sibirya kökenli soğuk hava kentte sıcaklıkları düşürüyor. İstanbul'da 18-20 derece civarında seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren 12-14 derece aralığına gerilemesi bekleniyor.

AKOM, bu hafta İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakınının Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceğini bildirdi.

16 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Bugün için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 16 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için sarı; Hatay ve Osmaniye için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul'un üzerindeki yoğun kara bulutlar, Tarihi Yarımada ve Boğaz hattı üzerinden drone ile görüntülendi. Şehrin farklı noktalarından görülen bulutların ardından sağanak kısa sürede etkisini gösterdi.