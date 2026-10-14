İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), paylaştığı hava durumu raporuna göre, İstanbul'da sabah saatlerinde 17, öğle saatlerinde 18 derece olması beklenen hava sıcaklığı, akşam 16, gece ise 15 dereceye düşecek.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Nem oranının yüzde 80 ila 100 arasında seyredeceği kentte poyraz ve yıldız yönlerinden esecek rüzgârın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olacağı öngörülüyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ AÇIKLANDI

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, 15 Ekim Perşembe günü fırtına ve kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının 13 ila 16 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının metrekareye 10 ila 30 kilogram olacağı tahmin ediliyor. 16 Ekim Cuma günü çok bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkili olması, sıcaklığın 12 ila 16 derece arasında değişmesi ve metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNDA DA YAĞIŞ SÜRECEK

17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağışın devam edeceği, sıcaklığın 11 ila 15 derece arasında olacağı ve metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor. 18 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken yağış tahmin edilmiyor. 19 Ekim Pazartesi günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu havanın etkili olacağı, sıcaklığın 13 ila 17 derece arasında seyredeceği ve metrekareye 1 ila 4 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ DE ARALIKLI YAĞMUR BEKLENİYOR

20 Ekim Salı günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 12 ila 16 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının metrekareye 2 ila 5 kilogram olacağı tahmin ediliyor. AKOM'un raporunda, özellikle kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı saatlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.