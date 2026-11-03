İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminin ardından sağanağın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Ana arterler, caddeler ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

İBB CepTrafik uygulamasının verilerine göre kent genelinde, Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

AVRUPA YAKASI'NDA ANA YOLLARDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy kesimleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Firuzköy, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu ile Levent arasındaki bölümünde ve Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde de trafik yoğun seyrediyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla karşılaşacağı RAMS Park ve çevresinde de araçlar güçlükle ilerliyor.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK KÖPRÜYE KADAR UZANIYOR

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor. Kuzey Çevre Otoyolu'nda Çekmeköy'de başlayan araç yoğunluğu, köprüye kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Otoyolun Kadıköy istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den başlıyor.