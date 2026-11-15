Türkiye’yi sarsan fon vurgununun yarattığı tahribat ve denetim zafiyeti tartışmaları sürerken ödenmeyen maaşlar, nakit akışı sorunu ile krizin reel sektördeki ve çalışanlar üzerindeki etkileri de sürüyor.

Faiz-enflasyon sarmalı, ihracatta rekabet kaybı ile tekstil ve hazır giyimden sonra tehlike çanlarının çaldığı mobilya sektörü, 2026’da da zorlu bir süreçten geçerken bir yandan da fon krizi üretim cephesinde tedirginliği artırdı.

‘BİLE BİLE LADES’

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak fon krizinin üretim cephesinde endişe yarattığını söyledi. Karaçak, “Denetime açık kurumlarda bile bile lades dendi.

Bu krizin faturası vatandaşa ve üreticiye zam ve enflasyon olarak dönecek. Bu herkesi tedirgin ediyor” dedi. “Bunlar denetime açık kurumlar.

İki kişi arasında al-ver yapılan yerler değil. Hiyerarşik yapısı olan, borsaya açık ya da BDDK denetimindeki kurumlar. Buradaki büyüme hızı çok rahat görülüp takip edilebilir, müdahale edilebilirdi” ifadelerini kullanan Karaçak, “Ancak tabiri caizse ‘bile bile lades’ denildi. Krizin ardından yaşanan maddi kayıp ortaya çıkarılmadı. Bunun yansıması ne olacak, sorumluları kimler ortaya çıkarılmadı” dedi.

“Fon paralarının ne kadarı yurt dışına kaçırıldı? Bazı isimlerin mal varlıklarına el konuldu. Zarar görenlerin parası devlet tarafından verilecek. Peki devletin kasasından ekstra para çıkacak mı? Sonuçta bunun garantörü devlet” açıklamalarını yapan Karaçak, “O taraftaki maliyet bize mutlaka yeni zamlar ya da yüksek enflasyon olarak geri dönecek. Bu durum üreticiyi de vatandaşı da tedirgin ediyor” diye konuştu.

‘Bu durum yabancı yatırımcıyı etkiler’

Türkiye’nin yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu krizin yaşandığını anımsatan Karaçak, “Bu durum yabancı yatırımcıyı da etkileyecek. Bizim için yatırımcı gelip burada fabrika kurandır.

Avrupalı bir sanayicinin Türkiye’ye yatırım yapması için yatırım ikliminin müsait, fiyat politikalarının ve kanunların şeffaf olması şart. Bu tür krizler patlak verdiğinde yurt dışında ciddi bir ‘ters PR’ çalışıyor. Rakip ülkeler bile bu olayları aleyhimize kullanıyor. Sonuçta yabancı yatırımcı gelmiyor, gelen de üretime katkı sağlamıyor” dedi.