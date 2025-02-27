Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile beraber Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a makamında bir ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Baran’ın, dünyadaki ve ülke gündemindeki gelişmelerin reel sektöre yansımaları hakkında değerlendirmede bulunduğu belirtilen açıklamada, kredi kartı ile vergi ödemede üst limitin güncellenerek, 5 milyon liraya yükseltilmesi talebini de Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a ilettiği aktarıldı.

Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak kredi kartıyla vergi ödeme konusunu daha önce gündeme getirmiştik ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulama başlatılmıştı. Limit şu anda 1 milyon TL düzeyinde. Dijitalleşmeyle birlikte nakit kullanımı azaldı ve ister istemez tüm işlemler kredi kartıyla yapılır hale geldi. Mevcut limit, vergi ödemeleri konusunda yetersiz kaldığı için limitin 5 milyon TL’ye yükseltilmesi talebinde bulunduk. Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bayrakdar da konuya sıcak yaklaşarak, çalışma yapılması talimatını verdi” ifadelerini kullandı.

Baran, limitlerin yükseltilmesinin kredi kartı ile vergi tahsilatı seviyesinin yükseltilmesine ve ekonomik canlanmaya katkı sağlayacağını da vurguladı.