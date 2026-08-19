İstanbul Fashion Connection (IFCO) Fuarı’nın açılışında konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, güncellenecek Orta Vadeli Program (OVP) öncesinde ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"OVP DE TEK BİR HEDEFE ODAKLANMAMALI"

Eylül ayında duyurulacak yeni programdan sanayi sektörünün farklı beklentileri olduğunu dile getiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, mevcut enflasyonla mücadele adımlarının sanayici üzerindeki baskısına dikkat çekti. Üretim sektörünün üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Bahçıvan, diğer alanlardan kaynaklanan yükün finansmana en çok ihtiyaç duyyan üreticiye yüklendiğini savundu. Bahçıvan, OVP’nin yalnızca enflasyonu düşürme odaklı olmaması gerektiğini vurguladı.

"KUR VE ENFLASYON MAKASI AÇILIYOR"

Döviz kuru ile enflasyon arasındaki dengesizliğe değinen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2026 yılında iki parametre arasındaki farkın yüzde 10’un üzerinde açıldığını belirtti. Bu tablonun yerli kredi kartlarının yurt dışı harcamalarını artırdığını ifade eden Avdagiç; sıkıntıların sadece sanayiyi değil, ticaret ve turizm kesimlerini de doğrudan etkilediğini bildirdi. Avdagiç, yeni dönemde tüm sektörleri kapsayacak geniş ölçekli çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

BEKLENTİ ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN SOMUT ADIM

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise enflasyonun yalnızca sanayi sektörü üzerinden değerlendirilmesinin yanlış olduğuna işaret etti. Sanayicinin karşılaştığı engellerin tüm ülkenin ortak meselesi olduğunu vurgulayan Gültepe, açıklanacak yeni OVP kapsamında üretim, sanayi ve ihracat odaklı pozitif düzenlemelerin yer alması gerektiğini söyledi.