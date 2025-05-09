Zorlu Holding’in eski Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında, Ramazan ayına ilişkin çalışanlara gönderdiği e-posta mesajı nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Köksal’ın “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Köksal bugün hakim karşısına çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı tebriği mesajı nedeniyle karşı karşıya geldiğinin haberlere yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, "tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle" resen soruşturma başlatıldı. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
- Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın, gözaltına alınmasının ardından görevinden istifa ettiği öğrenildi.