Ege'de üretim yapan iş insanları arasında en sevilen isimlerden biri olan İbrahim Cinkaya, 2024 yılında kaybettiği oğlunun ardından bu kez 15 yaşındaki torunu Elif Zeynep Aktürk'ün ani ölümüyle sarsıldı.



Aynı zamanda Gümüşler eski Belediye Başkanı olan Cinkaya'nın torunu Elif Zeynep Aktürk, rahatsızlığının ardından Denizli’de bulunan özel bir klinikte serum tedavisi aldı. İşlemin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.





Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Cumhur Aktürk ve Yeliz Cinkaya çiftinin kızları olan Elif Zeynep Aktürk'ün vefatı, kentte büyük üzüntü yarattı.



İNCELEME BAŞLATILDI



Yeni Asır'da yer alan habere göre, Aktürk'ün serum sonrası aniden fenalaşarak yaşamını yitirmesine ilişkin hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı.



Denizli'nin sevilen ve tanınan ailelerinden biri olan Cinkaya ailesinin yaşadığı acı kayıp, yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu. Henüz hayatının baharında yaşamını yitiren genç kızın vefat haberi, iş dünyası ve sosyal çevrede büyük üzüntüyle karşılandı. Elif Zeynep Aktürk için Gümüşler Mezarlık Camii'nde dün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Elif Zeynep Aktürk, Gümüşler Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.





İKİ YIL ARAYLA HEM EVLADINI HEM TORUNUNU KAYBETTİ



Öte yandan iş insanı İbrahim Cinkaya'nın oğlu Yasin Cinkaya, 2024 yılında denizde boğularak yaşamını yitirmiş, söz konusu olay Denizli iş dünyasında büyük bir yasa neden olmuştu.



Yasin Cinkaya'nın ardından 15 yaşındaki Elif Zeynep Aktürk'ün de yaşamını yitirmesi Cinkaya ailesinde büyük bir sarsıntıya yol açtı.