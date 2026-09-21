Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gebze ve İzmit’te ‘dolandırıcılık’ ve ‘bilişim yoluyla hırsızlık’ şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, A.T.K. ve M.S.K.’nin iş arayan kişileri ilanlar ve görüşme vaatleriyle tuzağa düşürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına mobil bankacılık hesapları açtırdığı, ardından bu hesaplar üzerinden kredi çekerek paraları kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi. 3 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR Bu yöntemle üç kişiyi dolandırdığı belirlenen A.T.K. ve M.S.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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