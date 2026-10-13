İş arayışını sürdüren ve yüksek lisans eğitimine devam eden genç kadın, katıldığı mülakatta yaşadığını belirttiği diyaloğu bir arkadaşıyla paylaştı.

Genç kadının anlatımına göre işveren, kendisini beğendiklerini ancak başka bir adayı işe almaları durumunda ücretsiz çalışmayı kabul edip etmeyeceğini sordu. Beklenmedik soruyla karşılaşan aday, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Yıllardır eğitim aldığını ve özgeçmişini geliştirmek amacıyla daha önce gönüllü çalışmalarda bulunduğunu belirten genç kadın, buna rağmen mülakatta böyle bir teklifle karşılaşmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Görüşmede yaşananları gülerek anlatan adayın, teklif karşısındaki şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

ÜCRETSİZ ÇALIŞMA TEKLİFİ ŞAŞIRTTI

Genç kadının anlattığı olayın paylaşılmasının ardından, iş görüşmelerinde adaylardan beklenenler ve çalışanların emeğinin karşılığı tartışma konusu oldu.

Paylaşıma yorum yapan bazı kullanıcılar, kişilerin eğitim ve deneyimlerinin karşılıksız çalıştırılmaları için gerekçe oluşturamayacağını belirterek söz konusu teklife tepki gösterdi.