İş görüşmesinden ayrıldıktan sonra yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmeden yeni çıktım. Bana teklif edilen maaş 15 bin TL. Oysa asgari ücret 22 bin TL. Ben yıllarca boşuna mı okudum? Gerçekten sinir bozucu bir durum!" ifadelerini kullandı.

Görüşme sırasında işverenin kendisine "Okuduysan ne olmuş? Okudun diye yüksek maaş mı alacaksın?" şeklinde bir yanıt verdiğini belirten kadın, bu sözler karşısında daha da şaşkına döndüğünü söyledi.

Sosyal Medyada Tepki Çığ Gibi Büyüdü

Kadının paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırarak iş dünyasındaki maaş politikalarını yeniden tartışmaya açtı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, eğitimli bireylerin emeğinin değersizleştirilmesine tepki göstererek "Eğitimli insanların emeği bu kadar ucuz olmamalı", "Asgari ücretin bile altında maaş teklif etmek nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlarda bulundu.

Öte yandan, bazı kullanıcılar ise mevcut ekonomik koşullara dikkat çekerek "Artık diploma, yüksek maaş garantisi değil" yorumunda bulundu. İş piyasasındaki ücret dengesizliği ve diplomalı işsizlik konuları, bu olayın ardından bir kez daha gündemin ana başlıklarından biri haline geldi.