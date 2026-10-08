İş görüşmesine giden bir kadın, yol ve yemek masraflarının da içinde olduğu 40 bin liralık maaş teklifine tepki gösterdi.

GEÇİM ŞARTLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin ardından çektiği videoyla geçim şartlarına dikkat çeken kadın, ulaşım ve yemek giderleri için yaklaşık 10 bin lira harcanması halinde geriye kalan parayla nasıl geçineceğini sorguladı.

“KALAN 30 BİN LİRAYLA NE YAPALIM?”

İşverenlerin bu maaşlarla vatandaşları sömürdüğüne dikkat çeken kadın, "Arkadaşlar şimdi iş görüşmesinden geldim. Bana diyorlar ki, 40 bin lira maaş, içinde yolu, yemeği var. Hani biz ne yiyelim ne içelim? 10 bin lira yola, yemeğe gitse, 30 bin liraya ne yapalım? Bilmiyorum ararken her şeyi istiyorlar. Sonra da işte, ‘Başlangıç maaşımız bu, iyi olursa böyle yaparız. Şöyle düzeltmeler yaparız. Zaten yılbaşına az kaldı. Yılbaşında bir güzellik yaparız’. Bu şekilde insanları sömürmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum bu ülkenin durumu nasıl olacak? Nereye doğru gidiyor ama işsiziz” ifadelerini kullandı.