İş Holding son dönemde yaşadığı finansal zorluklarını aşmaya çalışırken bünyesindeki bir şirket için daha konkordato başvurusu yaptı.

Daha önce Türkiye operasyonlarını devralarak hızlı yükseliş gösterdiği KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme için iflas koruması alan holding, enerji sektöründeki yatırımlarından biri olan Akkoç Elektrik için de konkordato başvurusu yaptı.

DAHA ÖNCEKİ BAŞVURULARLA BİRLEŞTİRDİ

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Mart 2025 itibarıyla Akkoç Elektrik için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, şirketin dosyasını daha önceki başvurularla birleştirerek, İcra İflas Hukukçusu Prof. Dr. Serdar Kale ve Yeminli Mali Müşavir Sabit Selman Tunal ile Ferhat Kurç'u komiser heyeti olarak atadı.

BÜYÜK MARKALARLA ADINI DUYURDU

İş Holding, küresel çapta tanınan markaların Türkiye operasyonlarını devralarak büyük bir büyüme ivmesi kazandı. 2020'de KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme'i bünyesine katan holding, ayrıca Modern Mensucat Tekstil, Decoria ve İnosol gibi üretici markaları da satın aldı.

Holding, Almanya'da 2023'te satın aldığı iki yüz yıllık kağıt fabrikası ve Alman jant devi BBS Automotive'in iflas süreciyle karşı karşıya kaldıktan sonra konkordato başvuruları ardı ardına gelmeye başladı.

Öte yandan İş Holding'in patronu İlkem Şahin, 2023'te GQ Türkiye'nin Men of the Year ödüllerinde "Yılın İş İnsanı" seçilmişti.