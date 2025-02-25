Türkiye'nin dev holdingi İş Gıda Sanayi A.Ş., KFC ve Pizza Hut'ın ardından bir şirketi için daha konkordato talebinde bulundu.

HalkTV'de yer alan habere göre, Krispy Kreme Gıda şirketi için yapılan başvuru sonrası mahkeme üç aylık geçici mühlet verdi.

Toplam 78 şubesi olan Krispy Kreme için üç kişilik komiser heyeti atandı. 31 milyon borcu olan şirketin, İş Gıda’nın borçlarına kefil olması nedeni ile zora düştüğü anlaşıldı.

İş Gıda Sanayi AŞ, İş Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ için konkordato talep etmişti.

Yaklaşık 6 bine yakın çalışanı olan grup, Krispy Kreme Gıda için de benzer bir talepte bulundu.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesine geçen 17 Şubat günü başvuruda bulunuldu. Dava dosyasına göre, şirketin borcu 31 milyon lira seviyesinde. 78 şubesi bulunan şirketin 430 kadar çalışanı bulunuyor.