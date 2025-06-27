Belce Örü Erçin

Yurt dışına çıkmak isteyen iş dünyasından sanat camiasına ve sporculara kadar pek çok kişi Avrupa’nın koyduğu kısıtlamalardan dolayı mağdur oluyor. İhracatını artırmak için fuarlara katılan farklı sektör kollarından iş insanları dahi vize engeline takılıyor. Türklerin yaşadığı vize sorununun dünya ticareti açısından haksız rekabet yaratığını söyleyen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, bu dezavantajın giderek daha da keskinleştiğini belirtti. Avrupa ile her aşamada iş ve müşteri ilişkilerini sıkı tutmaları gerektiğini ifade eden Dalgakıran şöyle devam etti:

“Sadece iş insanları değil aslında binlerce şirket çalışanının da işi aksıyor. Yurt dışında bir fuar, organizasyon ya da servis bakım hizmeti olduğu zaman yeşil pasaportla çözmeye çalışıyoruz. Yakında yeşile de sınır koymaya başlayacaklar diye korkuyoruz.”

TAPU, ŞİRKET RAPORLARI...

İş dünyası için yurt dışı ticari ilişkilerini geliştirebilmek ve ihracatı artırmak adına vize sorunu yaşanmamasının önemli olduğuna vurgu yapan Züccaciyeler Derneği Başkanı Burak Önder ise özellikle de Schengen ve ABD vizesinde zorluk yaşandığını ifade etti.

Önder, Çin’in dünyada pek çok pazarı domine etmesine rağmen hâlâ saha ziyaretlerine devam ettiğini vurguladı.

“Tapudan şirket faaliyet raporlarına kadar tüm belgeleri dökmemize rağmen yine de vize de sorun olabiliyor” diyen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de, yeşil pasaportun ihracatçının işini kolaylaştırdığını söyledi. Öksüz, ayrıca yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesinin farklı meslek gruplarına verilmesinin sıkıntı yaratabileceğini ifade etti.

‘Türkiye göç yolu haline geldi’

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, konsolosluklarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde kota sorununda Türkiye’den başvuru sayısının artmasının gerekçe gösterildiğini fakat aslında vize sürelerinin geçmişe göre kısalmasının başvuru sayısını artırdığına dikkat çekti. Adnan Dalgakıran ise Türkiye’nin Avrupa’ya göç yolu haline geldiğini, Ortadoğu’dan Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya göçün ve hatta kaçak giriş sayısının arttığının altını çizdi. Dalgakıran, “Verilere göre 1 milyon Türk bu şekilde yurt dışında yaşıyor” diye konuştu.

Avrupa ile vizeyi konuşmaktan sıkıldık

İş dünyasından her geçen gün artan vize sorununa yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. “Türkiye-AB ilişkilerinin önemini her alanda vurgulamaya çabalıyoruz” diyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “Ama vize meselesi artık konuşmaktan sıkıldığımız bir başlık ve aşmaya çalışmaktan yorulduğumuz bir bariyer haline geldi” dedi.

SİYASET VURGUSU YAPTI

Avrupa ülkelerine yönelik eleştiriler yönelten Yalçındağ, “Maalesef ortaya çıkan tablo sorunun çözümüne yönelik Avrupalı dostlarımızın isteksizliğini gösteriyor. Artık geçtiğimiz on yılların yersiz korkularından ve kalıplarından sıyrılmalıyız. Eğer sıyrılamazsak krizleri fırsata çevirmek bir yana, bu krizlere kapılırız” açıklamasını yaptı. Yalçındağ, “Evrensel ilkeler gündelik siyasi olaylara malzeme edilmemeli” diye konuştu.