İstanbul'da iş için geldiği belirtilen bir kişi, sokak ortasında kalabalık bir grubun hedefi oldu.

İddiaya göre şahıslar, çevresini sardıkları kişiye saldırarak darbetmeye başladı. Birden fazla kişinin dahil olduğu saldırıda mağdur, grubun arasında kaldı.

Saldırganların darbettikleri kişinin eşyalarını gasp ettiği öne sürüldü. Olay sırasında yaşanan hareketlilik ve saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde grubun mağdurun çevresini sardığı ve arbede yaşandığı görülüyor.

Çevrede bulunan bir kişi yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde saldırının bir süre devam ettiği ve olay yerinde çok sayıda kişinin bulunduğu görülüyor.

Olayın nedeni ve gasp edildiği belirtilen eşyaların ne olduğuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.