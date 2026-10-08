Sosyal medyada paylaşılan bir özel güvenlik ilanı, sunduğu sıra dışı imkanlar ve ilginç görev tanımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Lüks bir villanın geceleri gözetlenmesi için verilen ilanda; 50 bin lira aylık maaş, günde iki öğün yemek ve villanın havuzunu kullanma hakkı gibi imkanlar yer alıyor. Görünüşte bir "iş"ten ziyade tatil fırsatını andıran ilan, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

‘DÜMENDEN KONTROL’ EDECEK BİRİ ARANIYOR

İlanın detaylarına göre villa sahibi yılın sadece 1 ayını konutunda geçiriyor. Kalan 11 ay boyunca ise mülkün gece güvenliğini sağlayacak, tabiri caizse "göz kulak olacak" bir çalışan aranıyor. İlanda yer alan "dümenden kontrol" ifadesi ise kullanıcıların en çok konuştuğu detaylar arasına girdi.

ŞARTLARI DUYAN BAŞVURMAK İÇİN YARIŞIYOR

Çalışana sunulan imkanlar standart bir iş tanımının oldukça ötesinde. İlanda aylık 50 bin TL net maaşın yanı sıra günde iki öğün yemek, villanın yüzme havuzunu serbestçe kullanma imkanı ve "Çok abartmamak şartıyla" aile ve arkadaşları villada misafir edebilme esnekliği bulunuyor.

RÜYA GİBİ İŞ İLANI

İlan her ne kadar "rüya gibi bir iş" olarak yorumlansa da başvuru yapacak adaylarda aranan kriterler oldukça net. Mülkün güvenliğini teminat altına almak isteyen ev sahibi; adayların silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmasını ve temiz bir adli sicil kaydı sunmasını şart koşuyor.

"DOKTORLUKTAN DAHA MANTIKLI"

Sıra dışı ilanın yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, ‘Hayalimdeki iş’, ‘Doktorluktan bile iyi’, "Maaş, şartlar, haklar açık açık yazıyor. İK eli değmediği nasıl da belli." "Hemşirelik yapmaktan daha mantıklı sanki." "Dümenden başvuracağım galiba." "Uzun zamandır böyle net ve temiz bir ilan görmemiştik" gibi yorumlar yaptı.