Kan donduran olay, 10 Kasım'da İzmir'in Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Bekir Kayabaşı'ndan (72) uzun süre haber alamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında yaşadığı villaya gitti.

Eve giren yakınları, Kayabaşı'nı kanlar içerisinde ve hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA BIÇAK VE KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 72 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Kayabaşı'nın vücudunda bıçak yaraları ve kurşun izleri olduğu tespit edildi.

İş insanının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Kayabaşı, ertesi gün Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

6,5 DÖNÜMLÜK ARAZİDE DETAYLI İNCELEME

Cinayetin aydınlatılması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kayabaşı'nın yaşadığı villanın da bulunduğu yaklaşık 6,5 dönümlük arazide detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, olay yerindeki delilleri değerlendirirken bir yandan da iş insanının aile bireyleri, yakınları ve iş çevresindeki kişilerle görüşerek cinayetin arka planını araştırdı.

CİNAYETİN ARKASINDAN MİRAS MESELESİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüpheler, Kayabaşı'nın 45 yaşındaki kızı P.K. ile 39 yaşındaki erkek arkadaşı S.A. üzerinde yoğunlaştı.

Yapılan araştırmalarda S.A.'nın aynı zamanda iş insanının özel şoförlüğünü yaptığı belirlendi.

Elde edilen bulguları değerlendiren ekipler, cinayetin miras nedeniyle planlandığını ve P.K.'nin babasının öldürülmesi için harekete geçtiğini tespit etti.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle kızının erkek arkadaşı S.A.'nın da cinayet planında yer aldığı ortaya çıkarıldı.

TETİKÇİ ELAZIĞ'DAN İZMİR'E GETİRİLMİŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturmayı genişleten polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren kişinin kimliğini belirlemek için şüphelilerin bağlantılarını mercek altına aldı.

Yapılan çalışmalarda S.A.'nın, cinayetin işlenmesi amacıyla P.K.'nin daha önceden tanıdığı bir kişiyle anlaştığı belirlendi.

Şüphelilerin irtibatlarını inceleyen ekipler, cinayeti gerçekleştiren tetikçinin şehir dışından geldiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında tetikçinin Elazığ'dan İzmir'e geldiği ve önceden planlanan cinayeti gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Teknik ve fiziki takip çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 16 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda iş insanının kızı P.K. (45), erkek arkadaşı S.A. (39) ile H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir Kayabaşı cinayetine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.