Yalova'dan geçen yıl Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış halde bulunan ve günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, mahkemenin talebi üzerine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan uzman bilirkişi ve kılavuz kaptan Harun Dokuz, deniz kazasına ilişkin teknik değerlendirmelerini paylaştı.

'YÜK GEMİSİ RİSKLİ ROTAYA YÖNELDİ'

Dokuz, Halit Yukay'ın kullandığı teknenin güvenli seyir güzergâhında ilerlediğini, buna karşın AREL-7 isimli yük gemisinin kendisi için belirlenen trafik ayrım hattından çıkarak daha riskli bir rotaya yöneldiğini söyledi. Trafik ayrım hattı dışına çıkmanın hukuken mümkün olduğunu ancak bunun kaptana ilave dikkat ve sorumluluk yüklediğini belirten bilirkişi, söz konusu bölgelerin daha fazla risk barındırdığını ifade etti.

Duruşmada söz alan Halit Yukay'ın kız kardeşi Tuna Meier ise yük gemisi kaptanının denizde gördüğü tekne parçalarını zamanında yetkililere bildirmediğini öne sürerek sanıklardan şikâyetçi olduklarını yineledi.

Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay da yargılamanın daha fazla uzamamasını istediklerini belirterek davanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Ayrıca Ekinlik Adası'nda bulunan tekne parçalarının yeniden incelenmesi, hazırlanacak teknik raporun denizcilik fakültelerinde görev yapan çatma hukuku uzmanları ile gemi mühendislerinden oluşacak bilirkişi heyetine gönderilmesi yönünde karar alınarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, şirket yetkilisi ile gemi mürettebatından oluşan diğer sanıklar hakkında ise "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.