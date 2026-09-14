Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.





UÇAK HAMDİ AKIN'A AİT ÇIKTI

Gazeteci Tolga Özbek'in haberine göre, sabah 05:45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkan, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait TC-AKF tescilli özel iş jeti, Libya’da Misrata Havalimanı’na inişte kaza geçirdi.

Teker koyduktan sonra pistten çıkan uçak, yanmaya başladı. Cessna Citation Latitude tipi uçağa ilk müdahale havalimanı itfaiyesi tarafından yapıldı. Uçuş ekibi, ARFF ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gelen bilgilere göre, uçak yolcu almak üzere Libya’ya gitti. Misrata’ya inişte pistten çıkan uçakta iki pilot ve bir kabin memuru bulunuyordu.



GEÇTİĞİMİZ YIL TESLİM EDİLMİŞTİ



Teker koyduktan sonra pistten çıkan uçak, yanmaya başladı. Cessna Citation Latitude tipi uçağa ilk müdahale havalimanı itfaiyesi tarafından yapıldı. Uçuş ekibi, ARFF ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



İş insanı Hamdi Akın'ın sahip olduğu uçak, Bikini Jet tarafından işletiliyordu. Özel jet, geçtiğimiz yıl mayıs ayında satın alınmıştı.







Cessan Latitude tipi jet, Akın ve şirketi Akfen'in uçuşlarının yanı sıra isteyen iş insanlarına kiralanarak hava taksi hizmeti veriyordu. ABD merkezli Textron şirketi bünyesindeki Cessna tarafından tasarlanan Latitude, 9 koltuk kapasitesine sahipti.

Menzili 5 bin km olan uçak, saatte 826 kilometre hıza ulaşabilmekte.



