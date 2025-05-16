İstanbul'da 8 Mayıs'ta, Büyükçekmece Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesi'nce hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.

TUTUKLANDI

"Yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı...

Ekol TV yer alan habere göre, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Habere göre, iş insanı Şahin, tutukluluğunu saklamak için yakın çevresine yurt dışında olduğunu söyledi...

Şahin'in sosyal medya hesabında iki gün önce paylaşılan videolu mesajda, Mısır'da olduğunu yazmıştı.