İş insanı Leyla Alaton’un 18 Haziran’da TBMM’deki AKP Grup Toplantısı’nda milletvekilleri sıralarından Erdoğan’ı izlemesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi gündem oldu. Tartışmaların odağındaki Leyla Alaton neden AKP grup toplantısına gittiğini ve Erdoğan'la ne konuştuğunu açıkladı.

"ÖZLEM ZENGİN'İN DAVETİ ÜZERİNE GİTTİM"

Leyla Alaton gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. Alaton AKP grup toplantısına AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in daveti üzerine katıldığını söyledi. Alaton, "Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili benim arkadaşım, uzun yıllardır tanışırız. Bana sık sık Grup toplantılarının halka açık olduğunu, iki haftada bir çarşamba günleri yapıldığını, bir gün gelip görmemi istediğini söyler.

Geçen salı Ankara’ya başka bir görüşme için gittiğimde dostum Özlem Zengin Hanımın davetiyle vatandaşların da katıldığı grup toplantısına son dakika katılma daveti aldım." dedi. Milletvekili sıralarını kendisine gösterildiğini belirtti.

ERDOĞAN'LA NE KONUŞTULAR?

Alaton, Erdoğan'la görüşmesinin de yarım saat kadar sürdüğünü belirtti. Alaton siyasetle ve İsrail-İran savaşıyla ilgili konuşmadıklarını dile getirirken, "Benim işlerimi sordu. Tamamıyla işlerle ilgili sohbetimiz oldu. Alvimedica medikal cihaz şirketim hakkında kendisine bilgi verdim." dedi.

Alaton görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

-Alarko olarak tarıma ne kadar büyük bir yatırım yaptığımızı, şu an Türkiye’nin en büyük kapalı jeotermal enerji ile beslenen kapalı seralarını inşa ettiğimizden ve neredeyse tamamıyla ihracata çalıştığımızı, pestisitsiz domates, biber yetiştirdiğimizi anlattım.

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARIYORLAR"

Alaton'la görüşmesini aktaran gazeteci Murat Yetkin, "AK Parti grubunu izlemesi üzerine ortaya atılan iddialar konusunda “öküz altında buzağı arıyorlar” dışında bir şey söylemedi ama Türkiye’nin iç, dış ve ekonomi alanında sorunlarla boğuştuğu bir dönemde Alaton AK Parti bünyesindeki işleyişin devamına dair epey satır arası bilgisi veriyor." değerlendirmesini yaptı.