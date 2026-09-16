Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül sabahı yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kayboldu.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alana düştüğünü belirledi. Uçağın kaybolmasının ardından bölgedeki acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirildi.

EKİPLER HELİKOPTERLE İNDİRİLDİ

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve Mehmet Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması için yerel makamlarla temas halinde olduklarını açıkladı. Kaza bölgesine karayoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ekiplerin helikopterle doğrudan enkazın bulunduğu noktaya indirilmesi planlandı ancak arazinin sarp ve engebeli yapısı buna izin vermedi.

Bunun üzerine ekipler, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle bırakıldı. Kurtarma görevlileri, zorlu arazi koşullarında yürüyerek ilerledikten sonra kazadan üç gün sonra enkaza karadan ulaşmayı başardı. Arama kurtarma çalışmalarına hava unsurlarıyla da destek verildi.

UÇAKTA 5 KİŞİ VARDI

Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı, dik ve sarp yamaçlardan oluşan bölge nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Kolombiyalı yetkililer, kazazedelerin sağlık durumu veya enkazın son durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı ve uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiya vatandaşının bulunduğu aktarıldı. Bölgenin Kolombiya'nın ulaşılması en güç coğrafyalarından biri olduğu ifade edildi.