Galerici Murat Pilevneli ile sanat galerisi sahibi eşi Senem Özgören, boşanma sürecinde bu kez altın borcu nedeniyle karşı karşıya geldi. Özgören, eşine borç olarak verdiğini öne sürdüğü 2 kilo 390 gram altının iade edilmediği gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu.

İddiaya göre yaklaşık iki yıl önce evlenen çiftin 1,5 yaşında bir erkek çocuğu bulunuyor. Evlilikleri sırasında borçları olduğunu ve kendisinin yanı sıra aile hayatının da tehlikede bulunduğunu belirten Pilevneli, eşinden geri ödemek şartıyla altın istedi. Eşinin talebini kabul eden Özgören, kendisine toplam 2,5 kilogram altın verdi.

Pilevneli'nin ilerleyen süreçte 110 gram altını iade ettiği, ancak kalan 2 kilo 390 gramlık borcu ödemediği öne sürüldü. Daha sonra eşinin ortak yaşadıkları evden ayrılması üzerine Özgören, İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma, velayet, nafaka ve tazminat davası açtı.

ÖDEME TAKVİMİNİ MESAJLA GÖNDERMİŞ

Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre Özgören, altın borcunun tahsili için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak 2 kilo 390 gram altının Türk lirası karşılığı üzerinden 15 milyon liralık icra takibi başlattı. Pilevneli'nin takibe itiraz etmesi üzerine işlemler durdu.

Bunun üzerine Özgören, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde itirazın iptali ve tazminat davası açtı.

Özgören'in avukatı Bilal Arslan, dava dilekçesinde Pilevneli'nin altınları geri ödeyeceğini taahhüt ettiğini ve borcun ödeme takvimini mesaj yoluyla ilettiğini belirtti. Dilekçede delil olarak sunulan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Senem’cim günaydın, sana dün sözlü olarak ilettiğim önerimi aşağıda yazılı olarak paylaşıyorum; Yarım kilo (500 gr) altından 110 gramını sana iade ettim. Kalan 390 gram altını 22 Mayıs 2026’da, 1 kilo altını 1 Aralık 2026’da, diğer 1 kilo altını ise 28 Mayıs 2027’de sana iade edeceğim…”

Özgören'in avukatı, söz konusu mesajın taraflar arasındaki borç ilişkisini ve borcun altın üzerinden belirlendiğini ortaya koyduğunu savundu.

YÜZDE 20'DEN AZ OLMAMAK ÜZERE TAZMİNAT TALEBİ

Dava dilekçesinde, Pilevneli'nin altınları geri ödeyeceğine ilişkin mesaj göndermesine rağmen icra takibine borcu olmadığı gerekçesiyle itiraz etmesinin haksız ve kötü niyetli olduğu ileri sürüldü.

Özgören'in avukatı, icra takibine yapılan itirazın iptal edilmesini, takibin devamına karar verilmesini ve alacağın yüzde 20'sinden az olmamak üzere tazminata hükmedilmesini talep etti.

Dilekçede ayrıca Pilevneli'nin taşınır ve taşınmaz mallarını üçüncü kişilere devretmeye çalıştığı yönünde bilgi alındığı belirtilerek, alacağın tahsilinin güvence altına alınması amacıyla malvarlığı üzerine ihtiyati haciz konulması istendi.