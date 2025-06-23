MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı’nın kardeşi, Balıkesirspor'un eski yöneticilerinden Murat Ustalı arazi aracının duvara çarpıp devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi, eşi Naz Ustalı (33) ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ayvalık'a bağlı Cunda Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi.

BİR EVİN DUVARINA, ARDINDAN BAŞKA BİR BİNAYA ÇARPTI

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 US 128 plakalı arazi aracı, kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına ardından başka bir binanın duvarına çarpıp, devrildi.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan zeytinyağı ticareti ile uğraşan iş insanı Murat Ustalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki eşi Naz Ustalı ise ağır yaralı olarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ustalı daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ustalı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden Ustalı’nın MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesirspor'dan genç iş insanı için taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında, "Eski yöneticilerimizden Murat Ustalı’nın Ayvalık’ta geçirdiği trafik kazası sonrası vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Ustalı’ya Allah’tan rahmet; akrabaları, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.