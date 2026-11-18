İstanbul Eyüpsultan'da otomobilinde kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan iş hanı sahibi Ferhat Yamen (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayetin şüphelisi olarak Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. belirlenirken, saldırının yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkanın satışından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi. Firari şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

KIRMIZI IŞIKTA SALDIRI

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş hanının sahibi olan Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki trafik ışıklarında beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Yamen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet boş kovan bulundu. Saldırganın olayın ardından yaya olarak kaçtığı belirlendi.

(İş insanı Ferhat Yamen)

KULÜP BAŞKANI ÇIKTI

Cinayetin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğunu tespit etti.

(Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F.)

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Ferhat Yamen ile Halil F. arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkanın satışından kaynaklanan anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü. Olayın ardından kaçan Halil F.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hayatını kaybeden Ferhat Yamen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Yamen'in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı.

Ferhat Yamen'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Alibeyköy Veysel Karani Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.