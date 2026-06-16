İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeteryada oturan galerici ve iş insanı Barış A., uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli ile kendisine yardım eden sürücü, polis ekiplerinin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.

"DÖVMEN ÇOK GÜZEL" DİYEREK YANINA GELDİ

Olay, 13 Haziran Cumartesi günü Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafeteryada oturan 35 yaşındaki iş insanı Barış A.'nın yanına gelen 16 yaşındaki E.T., bir süre sohbet etti. Şüphelinin, Barış A.'ya "Dövmen çok güzel abi" dedikten sonra alandan uzaklaştığı, kısa bir süre sonra ise tekrar geri gelerek yanında bulundurduğu silahla iş insanının bacağına ateş ettiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Barış A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİLERİ YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan E.T.'yi araçla almak üzere gelen 48 yaşındaki İdris Ü., bölgedeki polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timlerinin takibi neticesinde E.T. ve İdris Ü. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Sürücü İdris Ü.'nün emniyette yapılan incelemesinde daha önceden 1 suç kaydı olduğu tespit edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, DİĞER ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki E.T., 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anında araçla kaçmasına yardım etmeye çalışan diğer şüpheli İdris Ü.'nün ise emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

'TELEGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇTİLER İDDİASI'

Şüphelinin ilk ifadesinde, Telegram isimli mesajlaşma uygulamasındaki 'infaz grubu' isimli bir kanala katıldığı ve kendisiyle bu grup üzerinden iletişime geçilerek 200 bin lira teklif edildiğini söylediği iddia edildi.

Saldırgan ifadesinde şunları söyledi:

"Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'da yer alan 'infaz grubu' isimli bir kanala katıldım.

Burada kendisini tanıtmayan kişiler benimle yurt dışı numaraları üzerinden iletişime geçti. İstanbul'da birini vurmam karşılığında bana tam 200 bin lira teklif ettiler. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim."