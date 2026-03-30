Olay, geçen yıl 10 Ekim saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 Sokak’ta meydana geldi. İlyas Çapkan, otomobille aralarında bir süredir borç anlaşmazlığı bulunan Hasan Doğan’ın evinin bulunduğu sokağa gelerek yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Kasığından vurulan Doğan yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta inceleme yapılırken, Doğan ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi yoğun bakımda sürdü. Olay sonrası yakalanan Çapkan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'400 BİN LİRA ALACAĞIM VAR'

Tutuklu sanık İlyas Çapkan hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, tutuksuz sanıklar Siraç Ç. ve Enes Ç. hakkında ise “azmettirme” suçundan dava açıldı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Çapkan, Hasan Doğan’dan yaklaşık 400 bin lira alacağı olduğunu, ödeme yapılmadığını ve maddi sıkıntı yaşadıklarını öne sürdü. Olay günü Doğan’ı görünce konuşmak istediğini, elindeki tüfekle yalnızca korkutmayı amaçladığını savunan Çapkan, Doğan’ın kendisine hakaret ettiğini ve elini beline atması üzerine korkup ateş ettiğini söyledi. “Babamın selamı var” sözünü söylemediğini, olaydan ailesinin haberi olmadığını belirterek beraatini talep etti. Sanık Siraç Ç., olaydan haberi olmadığını, kullanılan tüfeğin kendilerine ait olmadığını ve İlyas’ın habersiz şekilde silahı aldığını ifade etti. Enes Ç. ise ağabeylerini azmettirmediklerini, alacaklarının bulunduğunu, olaydan sonradan haberdar olduklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi.

PLAKASINI SÖKEREK UZAKLAŞTI

Müşteki Hasan Doğan ise sanıkların iddialarını reddederek, Selman’ın yaralanmasının ardından tüm masrafları karşıladığını ve kendisinden haksız taleplerde bulunulduğunu söyledi. Olay günü ailesiyle araçtayken bir inşaat önünde durduğunu, daire baktıktan sonra aracına yöneldiği sırada Çapkan tarafından vurulduğunu belirten Doğan, kasığında sıcaklık hissettiğini ve saldırganın “Bu sana ders olsun Hasan Doğan” dediğini, ayrıca “Babamın selamı var” sözünü duyduğunu ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmada izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde Çapkan’ın saldırı sonrası aracının plakasını sökerek uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin ardından söz alan Çapkan, “Keşke böyle olmasaydı Hasan Amca, çok pişmanım” diyerek özür diledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.