Antalya’da iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan notlar, şirket ortaklığına ilişkin ciddi iddiaları gündeme taşıdı. Yıllardır birlikte iş yaptığı ortağı M.Ş. tarafından organize şekilde dolandırıldığını ileri sürdüğü belirtilen Çavuşoğlu’nun, ölümünden önce kaleme aldığı 8 sayfalık metin, savcılığa yapılan suç duyurusunun dayanaklarından biri oldu.

Şirket gelirlerinin paravan şirketlere aktarıldığı, kayıt dışı tahsilatlar yapıldığı ve gizli bir para havuzu oluşturulduğu öne sürülen dosyada 11 kişi şüpheli olarak gösterildi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN 8 SAYFALIK NOT

5 Mayıs 2026’da yaşamına son verme girişiminde bulunduğu belirtilen Aydın Çavuşoğlu, 17 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Ölümünün ardından kendisine ait olduğu belirtilen iki ayrı not ortaya çıktı.

İlk notta Çavuşoğlu’nun ortağı M.Ş.’yi kendisini dolandırmakla suçladığı ve yaşadığı sürecin intihar girişiminde etkili olduğunu ifade ettiği ileri sürüldü.

İkinci notun ise doğrudan ortağına hitaben yazılmış, 20 maddeden oluşan 8 sayfalık bir metin olduğu belirtildi. Metinde şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüz işlemlerin ayrıntılı biçimde anlatıldığı öne sürüldü.

“BEN HERKESE KARŞI SENİ SAVUNDUM”

Çavuşoğlu’nun ortağına hitaben yazdığı belirtilen notlarda en dikkat çekici ifadelerden biri, “Ben herkese karşı seni savundum” sözleri oldu.

İddiaya göre Çavuşoğlu, çevresindeki bazı kişilerin ortaklığı konusunda kendisini daha önce uyardığını ancak bu uyarılara rağmen ortağına güvenmeyi sürdürdüğünü anlattı.

Bazı arsaların ve projelerin de bu güven ilişkisi nedeniyle kendi adına değil, ortağının adına kaydedildiğini ileri sürdü. Notların son bölümünde ise ortağına duyduğu güven nedeniyle pişmanlık yaşadığı ve kendisini uyaran kişilere karşı mahcubiyet hissettiği yönündeki ifadelerin yer aldığı belirtildi.

ŞİRKET GELİRLERİ GİZLİ PARA HAVUZUNA MI AKTARILDI?

Dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri, şirket gelirlerinin gayriresmî bir para havuzuna aktarıldığı yönünde oldu.

Çavuşoğlu’nun notlarında yer aldığı öne sürülen iddiaya göre, şirkete ait tekstil mağazalarındaki alt kiracılardan ciro üzerinden tahsil edilen kiraların yüzde 5’i, “havuz” olarak adlandırılan bir kaynağa aktarıldı. Bu paranın M.Ş.’nin seçim ve özel harcamalarında kullanılmak üzere toplandığı ileri sürüldü.

Söz konusu para aktarımının Çavuşoğlu’ndan gizlendiği iddia edildi. Bu suçlamaların doğruluğu ise yürütülen soruşturma kapsamında yapılacak incelemelerle ortaya çıkacak.

TABELA VE DEVİR PARALARI KAYIT DIŞI MI KALDI?

Notlarda, Antalya dışındaki tekstil mağazalarının devri sırasında “tabela parası” ve “devir parası” adı altında yüksek tutarlarda tahsilat yapıldığı da öne sürüldü.

Çavuşoğlu’nun bu işlemleri tesadüfen öğrendiği, tahsil edilen paralardan önceden haberdar olmadığı iddia edildi.

Söz konusu tutarların elden alınarak döviz bürolarına teslim edildiği, şirket hesaplarına aktarılmadığı ve işlemler için fatura düzenlenmediği ileri sürüldü. İddialara göre, bu işlemlerde M.Ş.’nin bilgisi dahilinde H.B.S. ve M.Y. de rol aldı.

PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Suç duyurusunda yer alan bir başka iddia ise tekstil ürünlerinin alım sürecinde paravan bir şirketin kullanıldığı yönünde oldu.

Çavuşoğlu’nun notlarına göre, M.Ş.’nin oğlu ile diğer ortak H.B.S.’nin, A.K. üzerinden ana şirketin unvanına benzer bir isim taşıyan şirket kurduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, toptan tekstil ürünleri önce bu şirkete tedarik edildi, ardından üzerine kâr eklenerek Çavuşoğlu’nun ortağı olduğu ana şirkete satıldı. Bu yöntemle ana şirketin zarara uğratıldığı, ilgili kişilere ise haksız kazanç sağlandığı ileri sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA 11 KİŞİ YER ALDI

Çavuşoğlu’nun ölümünün ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Şikâyet dilekçesinde M.Ş. ile oğulları S.A.Ş. ve M.Ş.’nin yanı sıra H.B.S., A.K.S., B.S., M.Y., A.F., E.A., A.A. ve T.K. şüpheli olarak gösterildi.

Şikâyetçi taraf, şirket kaynaklarının paravan şirketlere ve kayıt dışı hesaplara aktarıldığını savunurken, Çavuşoğlu’nun bıraktığı belirtilen notların asıllarının Alanya Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma dosyasında bulunduğu ifade edildi.

SORUŞTURMADA 5 GÖZALTI

Dosyada yer alan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin durumuna ilişkin süreç devam ederken, yurt dışında bulunduğu belirtilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının beklendiği öne sürüldü.

İş insanının ölümünün ardından ortaya çıkan notlar, şirket ortaklığı ve mali işlemlerle ilgili ciddi suçlamaları gündeme getirdi. İddiaların kapsamı ve sorumluların hukuki durumu, soruşturma sonucunda netlik kazanacak.