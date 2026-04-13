İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik ve Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismi tedirgin eden yeni bir aşamaya geçildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz Aralık ayında "fuhuşa aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Memocan lakaplı Mehmet Güçlü'nün karanlık faaliyetlerinin sadece aracılıkla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında yer alan dehşet verici iddialara göre; Mehmet Güçlü, irtibatta olduğu iş adamlarına kadın yönlendirmesi yaptıktan sonra, buluşmaların gerçekleştiği mekanlara gizli kamera düzenekleri kurdurdu. İş dünyasının tanınmış isimlerini en özel anlarında kayda alan Güçlü'nün, bu görüntüleri birer "şantaj materyali" olarak kullandığı öne sürüldü.

Şüpheli Mehmet Güçlü, hazırladığı bu gizli kayıtlarla mağdur iş adamlarından yüksek meblağlarda paralar sızdırmaya çalıştı.

Çok sayıda iş insanının bu ağa düştüğü ve şikayetçi olmaya çekindiği değerlendirilirken, savcılık dosyadaki delilleri derinleştirme kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, skandalın boyutlarının büyümesi üzerine soruşturmanın kapsamını genişletti.

Şantaj amaçlı kullanılan gizli video kayıtlarının ve dijital arşivin ele geçirilmesi için operasyon talimatı verildi.

Belirlenen adreslerde ve dijital mecralarda yapılacak yeni aramalarla, şantaj çarkının tüm detaylarının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.