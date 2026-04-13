Karaman’da yaşayan Ali Ertap, iş başvurusu sürecinde belediye yönetimiyle yaşadığını öne sürdüğü olaylarla gündeme geldi. Ertap, MHP’li Karaman Belediyesi’nde kendisine verilen iş sözünü hatırlatmasının ardından darp edildiğini iddia etti. Olayla ilgili savcılığa başvuruda bulunuldu.

ETKİNLİKTE GERGİNLİK İDDİASI

İddiaya göre Ertap, daha önce Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile yaptığı görüşmede işe alınacağı yönünde söz aldı. 12 Nisan 2026’da belediye tarafından düzenlenen bir etkinlikte Kalaycı ile yeniden karşılaşan Ertap, bu sözü hatırlattı. Bu hatırlatma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandığı ve Ertap’ın görevliler tarafından alandan uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

“BELEDİYEYE ÇAĞRILDIM, DARP EDİLDİM”

Ertap, olayın ertesi günü telefonla aranarak belediyeye davet edildiğini ve Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüeyener’in odasına yönlendirildiğini belirtti. Burada darp edildiğini iddia eden Ertap, savcılığa verdiği ifadede odada zabıta müdürü olduğu belirtilen bir kişi ile iki sivil şahsın bulunduğunu söyledi. Ertap ifadesinde, “Odaya girer girmez zabıta müdürü bana tokat atmaya başladı. Ardından yumruk attı. Burnuma darbe aldım, kanama başladı. Yere düştükten sonra iki kişi daha darp etmeye devam etti. Şikayetçi olmamam için tehdit edildim” dedi.

DARP RAPORU ALDI

Olay sonrası hastaneye başvuran Ertap’ın darp raporunda; yüz bölgesinde hassasiyet ve kurumuş kan, çenede şişlik, gözlerde kızarıklık, el bileğinde sıyrık ile baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin yer aldığı belirtildi. Savcılığa sunulan dilekçede, belediye binasına ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi, odaya giriş-çıkış yapan kişilerin tespit edilmesi ve darp iddiasına karıştığı öne sürülen kişiler hakkında kamu davası açılması talep edildi.