Uluslararası enerji, ulaştırma ve altyapı projelerinin toplam hacmi hızla büyürken, gecikme ve maliyet aşımlarının temel kaynağı olarak ekipman planlaması giderek daha fazla öne çıkıyor.

Milyarlarca dolarlık yatırımlarda ağır iş makinelerinin yönetimi, artık teknik bir operasyon olmaktan çıkarak doğrudan şirketin karlılığını ve proje performansını belirleyen stratejik bir yönetim alanına dönüşüyor.

19 yıllık uluslararası deneyimiyle iş makinaları sektörünün tanınan yöneticilerinden özel bir şirkette genel müdür yardımcısı Taha Gündoğar, konuyla ilgili bilgiler verdi...

Toplam büyüklüğü 4,2 milyar doları aşan projelerde görev alan Gündoğar, bugün 350 milyon doları aşan ekipman portföyünün yönetimini üstleniyor.

Ekipman kararlarının proje başarısındaki belirleyici rolüne dikkat çeken Gündoğar, “Bunlar şirketlerin en önemli sermaye varlıklarıdır; doğru yönetildiklerinde proje süresini kısaltır, maliyetleri düşürür ve yatırım verimliliğini artırırlar” diyor.

Merkezi Koordinasyon Modeli Sektörde Karşılık Buluyor

Farklı ülkelerde eş zamanlı yürütülen projelerde en sık karşılaşılan sorun, ekipmanların doğru zamanda doğru sahada bulunmaması. Bu durum yalnızca takvim kayıplarına değil, binlerce kişilik iş gücünün durma noktasına gelmesine de yol açabiliyor.

Söz konusu riski bertaraf etmek amacıyla hayata geçirilen merkezi planlama yaklaşımı; ekipman transferlerini, kapasite dağılımını ve yatırım önceliklerini tek bir koordinasyon çatısı altında topluyor.

Gündoğar’ın yönetimindeki yapı bu model üzerine kurulu: Avrupa, Orta Doğu ve gelişmekte olan pazarlardaki projelerde 5.500’den fazla personelin operasyonunu destekleyen ekipman filosunun planlaması ve mobilizasyonu tek merkezden koordine ediliyor.

Teknik Uzmanlık ile Stratejik Yönetim Arasındaki Köprü

Uluslararası inşaat sektöründe ekipman yönetiminin stratejik bir yönetim işlevine dönüşmesi, hem teknik hem de kurumsal altyapısı güçlü yöneticilere duyulan ihtiyacı artırıyor.

Büyük ölçekli projelerde satın alma, bakım ve yaşam döngüsü planlaması gibi teknik kararların doğrudan sermaye verimliliği üzerindeki etkisi, bu alanın artık üst yönetim gündeminin ayrılmaz bir parçası haline gelmesini zorunlu kılıyor.

Gündoğar, bu dönüşümü “Ekipmanı bir maliyet kalemi olarak değil, uzun vadeli değer üreten stratejik bir varlık olarak yönetenler fark yaratacak” sözleriyle özetliyor.

Sektör gözlemcileri, küresel altyapı yatırımlarının büyümeye devam ettiği bu dönemde ekipman yönetiminin şirket stratejilerinde çok daha merkezi bir yer tutacağını öngörüyor.

Saha deneyimini kurumsal yönetim bakışıyla buluşturabilen yöneticilerin, önümüzdeki dönemde sermaye harcaması kararlarında giderek daha belirleyici roller üstleneceği; teknik uzmanlığın yönetim kurulu düzeyine taşınmasının ise küresel rekabette sürdürülebilir bir avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.