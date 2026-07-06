Uzmanlara göre sarı, tozlu çalışma sahalarında, sisli havalarda ve düşük ışık koşullarında diğer birçok renkten daha kolay fark ediliyor. Bu sayede hem operatörlerin hem de çevrede çalışan kişilerin hareket halindeki makineleri daha erken görmesi sağlanarak iş kazalarının azaltılması hedefleniyor.

1931 YILINDA YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI

Sarı rengin ağır iş makinelerinde yaygın şekilde kullanılmasının başlangıcı 1931 yılına dayanıyor. O dönemde gri renkte üretilen makinelerin yeterince dikkat çekmediğini değerlendiren üreticiler, daha görünür olan "Hi-Way Yellow" tonuna geçiş yaptı. Bu tercih zamanla sektör genelinde benimsendi ve diğer üreticiler tarafından da uygulanmaya başladı.

Yıllar içinde sarı renk yalnızca güvenliği artıran bir unsur olmaktan çıkıp iş makinelerinin simgesi haline geldi. Bugün birçok kişi bir ekskavatör veya dozer düşündüğünde aklına ilk olarak sarı renk geliyor.

TOZ, ÇAMUR VE SİS ORTAMINDA DAHA KOLAY GÖRÜLÜYOR

Sarı rengin tercih edilmesinin bir diğer nedeni de zorlu çalışma koşullarındaki görünürlüğü. İnşaat sahalarında oluşan toz bulutları, çamur, yağmur ve sis gibi etkenler koyu renkli makinelerin seçilmesini zorlaştırırken, sarı renk bu ortamlarda dikkat çekmeye devam ediyor.

Uzmanlar, sarının uyarı ve dikkat anlamı taşıyan bir renk olarak algılanmasının da güvenliğe katkı sağladığını belirtiyor. Bu nedenle yol uyarı levhalarında, tehlike işaretlerinde ve birçok güvenlik ekipmanında da benzer tonlar kullanılıyor. Günümüzde sarı renk, ağır iş makinelerinde hem güvenliği artıran hem de sektörün sembolü haline gelen en önemli özelliklerden biri olmayı sürdürüyor.