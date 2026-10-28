Kaza, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, bir binaya çarptıktan sonra boş alana devrildi. Kazada hafif yaralanan operatör için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. DOĞALGAZ HATTI ZARAR GÖRDÜ İş makinesinin çarptığı binadaki doğalgaz hattının hasar görmesi üzerine ekipler, olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla bölgedeki gaz akışını kesti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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