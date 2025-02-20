Van'ın Başkale ilçesinde, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı. Kar savurma makinesi, yer yer 5 metre yüksekliğindeki kar kütleleri arasında ilerlerken, bir anda üzerine çığ düştü. İş makinesi kar altında kalırken, operatör son anda kurtulmayı başardı.
Çığ sonrası yaşadığı korku dolu anları cep telefonuyla kaydeden operatör, olayın hemen ardından ekiplerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, çığ altında kalan iş makinesini çıkararak yolu yeniden ulaşıma açtı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, çalışmalar sırasında büyük bir tehlike atlatıldı.