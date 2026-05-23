Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, müteahhitlik yapan Geylani Yenigün (44) ile iş ortağı Uğur Öz arasında çıkan silahlı kavga neticesinde her iki kişi de hayatını kaybetti.

BİNA İÇİNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 11.30 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde yer alan Geylani Yenigün'e ait evin bulunduğu apartmanda gerçekleşti. İş ortakları Yenigün ve Öz arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bina içinde tartışma çıktı. Gerginliğin büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Öz, yanındaki tabancayla iş ortağı Geylani Yenigün'e ateş açtı.

BİRİ HASTANEDE, DİĞERİ BAHÇEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Geylani Yenigün, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından binanın bahçesinde yapılan incelemede ise Uğur Öz’ün de cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde Öz'ün, olayda kullanılan tabancayla başından vurulmuş halde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemelerinin ardından her iki ortağın cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.