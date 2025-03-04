Covid-19 salgınının sona ermesinin ardından iş dünyasında yükselen bu yeni trend, İngilizce "business" (iş) ve "leisure" (eğlence) kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıktı. Bleisure, iş seyahatlerinin dinlenme zamanlarıyla harmanlanmasını ifade ediyor.

Tamamen yeni bir kavram olmasa da, uzaktan çalışmanın sağladığı esneklik ve iş ile özel yaşam arasında denge kurma isteği sayesinde son yıllarda giderek daha fazla popülerlik kazanmış durumda.

Fikir oldukça basit: Çalışanlar, bir toplantı, seminer veya konferans için seyahat ettiklerinde, genellikle seyahatlerini uzatarak gittikleri yeri keşfetmeyi tercih ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre, 2023 yılında seyahate çıkan çalışanların %50'sinden fazlası iş seyahatlerini tatil amaçlı uzatarak değerlendirdi.

Rahatlama anlarından yararlanıyorlar

United Airlines analisti Josh Nichols, Geo dergisine yaptığı açıklamada, "Benim için, toplantıların başlamasını beklemek yerine otelde oturmak yerine yeni şeyler denemek için zaman ayıran her şey bleisure'dır" dedi.

Şirketler, bu yeni seyahat biçiminin cazibesini kısa sürede fark etti. Seyahat acentesi AllFly’ın müdürü Kenny Totten, Geo dergisine yaptığı açıklamada, "Dört çalışandan biri işe erken geliyor veya geç çıkıyor," dedi. Şirketler, çalışanlarına birkaç gün süren geziler sunarak, mesleki görevlerini yerine getirirken aynı zamanda boş zamanlarını değerlendirme fırsatı sağlıyor. Bu esneklik, herkes için faydalı: Amerikan Otel ve Konaklama Birliği'nin yaptığı bir araştırmaya göre, çalışanların %89'u seyahat sürelerini kişisel nedenlerle konaklamalarını uzatmak için kullanmak istiyor.

Bu olgu, hem şirketler hem de çalışanlar için çeşitli avantajlar sunuyor. Çalışanlar, refahlarını ve motivasyonlarını artıran rahatlama anlarından yararlanırken, şirketler de onlara daha fazla esneklik sunarak yetenekli çalışanları ellerinde tutabiliyor. Turizm uzmanı Selectour’un blogunda ise, bleisure'ın kısa veya yoğun seyahatlerin yarattığı stresi azaltmaya yardımcı olduğu ve iş ile dinlenmeyi birleştirerek daha yüksek üretkenliği teşvik ettiği vurgulanıyor.

Bleisure pazarı son yıllarda büyük bir büyüme gösterdi. Sélectour’un verilerine göre, 2022 yılında 350 milyar dolara ulaşan pazarın, 2032'de iki katına çıkması bekleniyor. Hawaii, Mauritius ve Portekiz gibi destinasyonlar, iş ve turizmi bir arada yürüten gezginlere ev sahipliği yapmaya başlamış durumda. Bu ülkeler ayrıca, uzaktan çalışan dijital göçebeler için özel vizeler sunarak bu eğilimin önemini vurgulayan bir adım atmış oldu.