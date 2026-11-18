Olay, 10 Kasım gecesi saat 23.30 sıralarında Kızılay Mahallesi Şehit Fırat Kılıç Sokak’ta bulunan bir satış mağazasında meydana geldi. Sabah iş yerine gelen yetkili, günlük ciroların muhafaza edildiği kasanın açıldığını ve yaklaşık 1 milyon 250 bin liranın çalındığını fark etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulunuldu.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde iki şüphelinin anahtarla mağazanın kapısını açarak içeri girdiği, şifreli kasayı açıp paraları poşetlere doldurduğu ve ardından kapıyı kilitleyerek iş yerinden ayrıldığı belirlendi.

Yaklaşık 200 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, yüzleri kapalı olan şüphelilerden birinin kimliğine ayakkabısındaki desenden ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen K.Ş. (39) ve B.Ş. (49), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden K.Ş.’nin daha önce soygunun gerçekleştiği mağazada çalıştığı da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.