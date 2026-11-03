İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iş yeri önünde bekleyen kişiye silahla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan kişi dükkana kaçıp kendini yere attı. Bir kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saldırıda, telefon aksesuarları satan iş yerinin sahibinin oğlu hedef alındı. CEBİNDEN SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolda yürüyen şüphelinin cebinde sakladığı silahı çıkararak iş yeri önünde bekleyen kişiye ateş ettiği görülüyor. Saldırıya uğrayan kişi saniyeler içinde dükkana kaçıp kendini yere atıyor. Bu sırada yoldan geçen bir kişi de saldırıyı görerek yardım etmek için dükkana yöneliyor.

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