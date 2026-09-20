Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte huzur ve güvenliği tehdit eden organize suç yapılanmalarına karşı dev bir operasyona imza attı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Ekipler, kent genelinde meydana gelen iş yeri ve ev kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 22 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

16 AYRI SUÇ EYLEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin 16 ayrı suç eylemine karıştığı saptanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirildi. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, suç yapılanmasıyla bağlantılı 8 şüphelinin ise halihazırda başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.